Espiar WhatsApp – Aplicaciones para Espiar WhatsApp en 2021

Dentro de las aplicaciones de mensajería actuales, WhatsApp se posiciona como una de las más utilizadas y populares, disponible en los sistemas operativos más comunes como iOS y Android. Esta app es gratuita desde el 2016 (recordemos que en sus inicios era paga para dispositivos Apple, y en Android se debía pagar luego del primer año de uso).

Esta es una aplicación de gran utilidad para comunicarse y compartir contenido multimedia como fotos, videos, audios y stickers.

Teniendo en cuenta la popularidad de la aplicación y la cantidad de usuarios que disfrutan de ella (1600 millones de usuarios activos actualmente) muchos buscan herramientas o soluciones para poder espiar Whatsapp en otros dispositivos. En este articulo usted conocerá estas opciones de monitoreo en detalle.

Espiar el WhatsApp de alguien

Con la creciente necesidad de padres de familia, parejas o empleadores de saber que se está haciendo dentro de esta aplicación, se ha motivado la aparición de muchas empresas que desarrollan soluciones de monitoreo para espiar el WhatsApp de alguna persona sin dificultad.

El uso intensivo de las redes sociales en los teléfonos inteligentes ha llevado a que muchas relaciones pierdan la confianza y se conviertan en algo paranoico.

Muchas personas dudan sobre la sinceridad de su pareja, ya sea porque se pasa mucho tiempo frente a su dispositivo móvil u ordenador.

Por lo tanto, desean ser capaces de mantener un control sobre sus teléfonos y monitorear sus actividades en las plataformas sociales como WhatsApp.

Conocer llamadas, mensajes instantáneos, conversaciones en grupo y archivos multimedia compartidos (audios, videos y fotos) ahora pueden ser controlados mediante el uso de una aplicación espía especial.

Para saber más sobre lo que su pareja hace en su teléfono celular todo el día, hay que hacer uso de aplicaciones que permiten mantener un ojo sobre las actividades en redes sociales, apps de mensajería instantánea, etc.

Si usted siente que su pareja le miente o le oculta algo y no le quiere decir, entonces hacer uso de una aplicación espía, es la mejor solución.

¿Qué es WhatsApp Spy y para qué se utiliza?

WhatsApp Spy App es una herramienta de rastreo móvil que permite a sus usuarios espiar las conversaciones de WhatsApp de otras personas, de forma remota sin ser descubiertos.

Utilizando este software podrá:

monitorear los mensajes que han sido recibidos, enviados y borrados en WhatsApp;

tendrá acceso al registro de llamadas entrantes y salientes;

además, podrá ver otras funciones del dispositivo como: mensajes de texto y correos electrónicos;

… y mucho más!

Todo esto sin la necesidad de hackear el celular objetivo.

Esta aplicación espía WhatsApp es compatible con los principales sistemas operativos tales como:

iOS 7 – 8.4; 9.0 – 9.1 con Jailbreak (iPhone / iPad)

dispositivos con el sistema operativo Android 4+ con rooteo ( teléfonos y tablets).

Es importante mencionar que para el procedimiento del rastreo y monitoreo del dispositivo objetivo debe tener la conexión a internet.

Además cuenta con muchas otras funciones, por ejemplo, con este software espía podrás:

espiar las llamadas telefónicas;

leer mensajes de texto;

monitorear la actividad de otras aplicaciones tan populares como Facebook, Messenger, Tinder, Snapchat, Line, Telegram etc.

rastrear la ubicación del teléfono móvil, de esta manera siempre sabrás en donde se encuentra la persona en cuestión;

monitorear el uso de Internet;

leer los whatsapp de otro movil;

acceder al Calendario y a la Libreta de Direcciones;

controlar Aplicaciones y Programas;

ver archivos multimedia;

Adicionalmente ofrece un servicio de atención al cliente 24/7.

Una de los usos más importantes de espiar Whatsapp es el cuidado parental sobre sus hijos y el control del buen funcionamiento en su empresa.

La app proporciona de forma discreta e indetectable la información necesaria para poder realizar un exhaustivo control del uso del teléfono.

¿Cómo funciona la app Whatsapp spy?

Una vez instalado, no será necesario tenerlo en tus manos, podrás revisar la información desde tu propia computadora.

Whatsapp Spy App contiene unas opciones de menú para poder visualizar todos las acciones hechas por el celular monitoreado.

Por ejemplo: “Bloquear llamadas”, “Leer conversaciones de texto”, “Ver fotos”,entre otros.

Lo mejor de esta aplicación es que se puede espiar la información sin ser detectado.

Pasos para Instalar un Software de monitoreo

Si desea utilizar las aplicaciones para espiar el WhatsApp de otro celular tiene que seguir cuatro sencillos pasos:

Recibir el permiso de la otra persona para leer sus conversaciones.

Las aplicaciones para espiar WhatsApp como mSpy están diseñadas para monitorear las cuentas de los niños menores de edad y empleados. Realizar un seguimiento de sus actividades por parte de los padres o empleadores.

Es realmente necesario tener el consentimiento para el seguimiento de las otras personas fueras de esta categoría (novio o novia, por ejemplo), pero en el caso, de los padres que deseen ver las actividades de sus hijos menores de edad; pueden obviar esta parte y no preocuparse por recibir permiso antes de proceder.

Escoger el software espías adecuado.

Existen diversos softwares que buscan obtener clientes a través del ofrecimiento de varias funciones o costos bajos, pero muy pocos funcionan realmente.

Deberás buscar el mejor software que brinde los resultados deseados de la forma más apropiada para el registro de las actividades móviles de alguna persona.

mSpy es la herramienta en línea más avanzada, fiable y confiable, la cual es compatible con todos los dispositivos Android y iPhone.

Compre la suscripción del software espía que eligió e instálela en el celular que desea supervisar.

Recuerda, no se puede instalar sin acceso físico al dispositivo objetivo. Por ejemplo, tendrás que configurar mSpy para que el proceso de espionaje comience inmediatamente. Después de la instalación de la aplicación de supervisión, el usuario del teléfono objetivo no tendrá ni idea de que está siendo supervisado. Así es como funciona mSpy, de manera invisible.

Comienza inmediatamente el seguimiento de WhatsApp.

Fácilmente obtendrás toda la información en cualquier lugar a través de su ordenador portátil, PC, móvil o tableta de forma remota. Toda la información monitoreada sobre la persona objetiva será accesible y se podrá comprobar todas sus actividades sin perder cualquier rastro importante.

Si el teléfono celular que desea monitorear es un Android, antes de instalar la app el celular objetivo debe ser rooteado.

En caso de tratarse de un teléfono celular iPhone, puede ser necesario el jailbreak.

Si no quieres realizar un jailbreak puede utilizar la solución sin Jailbreak pero en este caso al instalar la app deberás introducir los detalles de iCloud del teléfono móvil que desea rastrear (login y contraseña).

No tengas duda alguna, WhatsApp Spy App es la aplicación que realmente funciona y ayuda al cuidado de los hijos y la empresa.

Funciones de espía para whatsapp de mSpy

mSpy le permite:

Rastrear todos los datos de Whatsapp: Esto permite un acceso con amplio detalle a toda la actividad ocurrida en la aplicación.

Horario y fecha de cada mensaje y llamada recibida y realizada desde WhatsApp. Controlar absolutamente todos los archivos multimedia intercambiados (fotos, videos, audios) que se envían y se reciben, así como el detalle de los contactos a los cuales se comunica.

Acceso a los mensajes de texto: A pesar de que las aplicaciones de mensajería como WhatsApp suelen ser las mas utilizadas, cuando una persona desea ocultar algo puede recurrir a utilizar la función de mensajes de texto como en viejos tiempos. Por esto todavía hoy el texto es una de las maneras más populares de comunicación dentro de la aplicación con lo que mSpy le da acceso total a los mensajes enviados y recibidos.

Visualizar imágenes y videos: Como mencionamos mSpy te permitirá ver todos los archivos multimedia de la galería del teléfono tanto se trate de imágenes como videos conociendo cuando se recibieron y quien los envió.

Panel de control: Acceda a su panel de control en forma remota a fin de conocer en tiempo real y de forma segura toda la información antes descripta.

El panel de control no solo es una herramienta útil y ágil sino que además es segura tanto para usted como para el dispositivo objetivo, ya que esta tecnología no pone en riesgo los dispositivos involucrados, como si ocurre con otros métodos como le contaremos a continuación.

Compatibilidad:

mSpy es compatible con:

ios con y sin jailbreak.

Android OS 4.0 o posterior siendo necesario contar con rooteo

Disponible en paquete Premium y sin jailbreak

¿Puedes confiar en los programas para hackear WhatsApp?

Debido a lo común que se ha vuelto en los padres el deseo de mantener el control sobre el contenido que consumen y comparten sus hijos a través de los dispositivos celulares, la desconfianza por la facilidad de engañar a la pareja e incluso la curiosidad de algunos. Las personas buscan alternativas para hackear whatsapp de manera remota, con total discreción.

Muchas de las empresas o sitios web que ofrecen estos servicios, simplemente quiere aprovecharse de la necesidad de la gente para ofrecer servicios fraudulentos, o sencillamente, estafar.

Por lo general, la mayoría de los servicios de hackeo que se promocionan como software gratuito son “scam”, es decir, estafas. Y no solamente eso, sino que también la PC o el teléfono celular donde descargas estos softwares pueden ser infectados con virus o aplicaciones maliciosas que buscan robar tus datos, como números de tarjetas de crédito, datos de identificación, claves y otros datos sensibles.

Por ello, la mejor opción es siempre descargar programas de proveedores confiables, como mSpy, y verificando que la descarga se haga desde la página oficial.

Algunos ejemplos de software maliciosos

Hackingtor

Nos encontramos en primer lugar con una página web mal redactada, con apariencia para nada profesional y llena de errores ortográficos. ¿Crees que un grupo de profesionales que promociona una app para control parental tendría estos errores? La respuesta es no. Además, ofrecen software gratuito para hackear Facebook.

En Hackingtor pretenden hacer creer que han desarrollado un “script” (una serie de instrucciones informáticas) que funciona como llave maestra para desencriptar cualquier contraseña de manera inmediata. Es bien sabido que los hackers profesionales utilizan programas especializados para desencriptar contraseñas, y también se sabe con certeza qué dichos programas pueden tardar días e incluso meses para lograr conseguir dichas claves. Si un equipo de renombre mundial como Anonymous no lo ha logrado, mucho menos lo logrará Hackingtor.

Sencillamente es publicidad falsa.

Xploitz

Esta empresa online se presenta directamente como la solución para hackear Facebook en 5 minutos. Te indican que veas el tutorial si es la primera vez que ingresas al sitio, pero el reproductor del tutorial dice que el contenido ha sido rechazado, esto muestra que lo que ofrecen simplemente no es legal.

Por si fuera poco, la página parece estar desactualizada y muestra fechas incoherentes. Por otra parte, la definición de “xploit” nos aclara que es una especie de phishing (suplantación de identidad).

La manera en la que funciona xploit es enviándote un mensaje a tu correo electrónico, con un enlace hacia Facebook que te obliga a introducir tus datos. Luego de ingresar tu contraseña, el programa recopila la información y te muestra un error, redirigiéndote a la página oficial.

Ahora bien, la primera fase para comenzar a usar Xploitz es crear una sesión donde deberás usar tu dirección de correo y contraseña. Parece una trampa cazabobos para hackear a la persona que está buscando hackear.

Espiarwapp

De entrada, EspiarWapp se ve bien, incluso muestra una ventana de contacto, términos y condiciones del servicio e incluso un espacio para conocer más sobre el equipo detrás de la app.

Empieza a verse mal cuando dice que utilizan tecnología propia desarrollada por expertos. ¿Quién en su sano juicio estudia por tantos años para convertirse en experto del área de seguridad informática y luego regala su esfuerzo dando su creación para ser utilizada sin costo? Exacto, nadie.

Por otra parte, en los términos y condiciones claramente especifica que no puedes declarar el producto que compras como tuyo y que, además, no se ofrecen ningún tipo de garantías sobre el servicio. En otras palabras, si compras el producto/servicio y no te sirve, ellos no van a reembolsar tu dinero.

Eso definitivamente huele a fraude.

Cell Hack 5.0

Esta app se presenta a sí misma como una solución nunca antes vista. De primera mano se puede ver qué no son confiables, apenas 14 comentarios entre el 4 de agosto de 2018 y el 3 de enero de 2019. Eso sin contar que algunos comentarios son de las mismas personas diciendo en todos prácticamente lo mismo, pero sin llegar a recomendar su uso. Se puede notar que son personas contratadas para comentar o simplemente bots creados para tal fin.

Otra aspecto dudoso es el hecho que supuestamente son capaces de hackear un whatsapp solamente conociendo el número de teléfono y de manera gratuita (esto es totalmente imposible y dedicaremos una sección al respecto). Este programa es potencialmente peligroso y está lleno de virus que podrían dañar tu teléfono celular o poner en peligro tu identidad.

¿Espiar Whatsapp solo con el número?

Este tema está en plena popularidad en estos días, ya que cada vez son más las personas realizando búsquedas relacionadas con estos temas.

Innumerables razones invitan a diferentes individuos a querer espiar el whatsapp de otro solo con el número telefónico asociado a fin de saber si les son infieles, hablan mal con sus amistades o le perjudican en su negocio, estas y otras miles de razones invitan a las personas a querer inmiscuirse en el whatsapp de otra con solo conocer su número.

Pues, déjenme confirmarles que esto no es posible. No se puede espiar el celular de otra persona con solo tener su número. Esto simplemente es inviable y toda promesa que usted encuentre en línea es simplemente una mentira o una trampa para quitarle el dinero.

Hemos revisado los 20 sitios más populares, así como los 20 videos más vistos de YouTube y todo nos confirma que esto es falso.

La única manera viable, confiable y real de realizar un acceso a un teléfono celular de forma externa y visualizar toda la actividad realizada con whatsapp es únicamente a través de una aplicación espía como es el caso de mSpy. Reiteramos que toda otra metodología no solamente no es viable y no le solucionara su necesidad sino que pondrá en peligro su privacidad y su dinero.

Conclusión

Una herramienta de espionaje es la mejor solución para monitorear un celular ajeno, ya que el control será total.

Todas las conversaciones compartidas y archivos multimedia no serán secreto alguno si se emplea la herramienta correcta, como es el caso de mSpy, una solución confiable y prestigiosa con años en el mercado.

El usuario es capaz de ver el historial de chat en cualquier momento e incluso mantener registro para su posterior uso.

Utilize software serio y profesional para una solución adecuada y ágil, le sugerimos mSpy ya que consideramos es de lo mejor de las alternativas actuales.